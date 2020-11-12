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Одеську митницю очолив Танцеров

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Одеську митницю очолив Танцеров
Андрій Танцеров, який раніше обіймав посаду першого заступника начальника Одеської митниці, з 12 листопада очолив відомство.

Про це пресслужба митниці повідомила на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до наказу Держмитслужби від 12 листопада 2020 року виконання обов'язків начальника Одеської митниці Держмитслужби покладено на Танцерова Андрія Олександровича, першого заступника начальника Одеської митниці Держмитслужби", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в серпні в.о. голови Одеської митниці було призначено Дениса Пудрика, який з 2005-го в різні періоди очолював також Бердянську, Донецьку, Луганську, Чернігівську та Львівську митницю.

21 жовтня пресцентр Держмитної служби повідомив, що Пудрика звільнено через "негативні результати роботи митниці впродовж двох місяців".

Сам він заявив, що "Звільнили - це дуже голосно сказано. Просто наказ про покладання обов'язків втратив чинність".

Одеську митницю очолив Танцеров 01

Топ коментарі

  • Zenitchik
    Як не буде? Буде! КСУ боротьбу з корупцією відмінив.
  • Куприк
    Андрей Танцеров, ранее занимавший должность первого замначальника Одесской таможни, с 12 ноября возглавил ведомство

    И шо , коррупции больше не будет ? Одесскую таможню возглавил Танцеров - Цензор.НЕТ 5152
  • Kostya Kostya
    И это правильно шоумер делает, зачем брать кого то с улицы, будет ломать наработки, время терять, когда все давно налажено, остается только правильно поделить, тем более, вижу, глаза у танцерова честные, можно ему доверять общак.
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