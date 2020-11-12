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Кабмін опублікував постанову про перехід від адаптивного до всезагального карантину і додаткового карантину вихідного дня

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Кабмін опублікував постанову про перехід від адаптивного до всезагального карантину і додаткового карантину вихідного дня
Уряд України опублікував на своєму сайті постанову №1100 від 11 листопада, якою внесено зміни до "карантинної" постанови №641 від 22 липня, скасовуючи адаптивний карантин з поділом на зони і запроваджуючи карантин "вихідного дня".

Як передає Цензор.НЕТ, інформація розміщена на офіційному сайті Кабміну.

"Додатково до обмежень, передбачених пунктом 10 цієї постанови, в період з 00 годин 00 хвилин суботи до 00 годин 00 хвилин понеділка на території України з 14 листопада 2020 до 30 листопада 2020 забороняється...", - сказано в документі з перерахуванням додаткових заборон на вихідні.

Серед них заборона на роботу громадського харчування, крім як навинос або адресну доставку; ТРЦ і інших розважальних закладів; підприємств торгівлі, в яких на продукти харчування, паливо, ліки і ветпрепарати припадає менше 60% площі; спортзалів, фітнес-центрів і басейнів; а також установ культури і проведення культурно-масових заходів.

Крім того, рекомендується магазинам, пошті та іншим компаніям встановити з 10:00 до 12:00 або в інший час дня на дві години пріоритетне обслуговування громадян похилого віку та осіб з інвалідністю.

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Топ коментарі

  • dfasf sdfsdfs
    Закрывайте школы: дети несут заразу домой. В классах нет трети учеников, болеют и ложатся в больницу учителя. Некоторые умирают т.к. основная часть это 50-60 лет из группы риска с давлением, сердечными проблемами, диабетом. За все время дали лишь одну маску! Все соседние страны уже организовали обучение онлайн: в Польше, Чехии, Румынии, страны Балтии, а у них медицина ни чета нашей, да и отношение куда гуманней. Вы почитайте сводки с больниц. Это страшно: нет денег или связей - дохни в коридоре.
  • Куприк
    А жрать им шо ? А за хату/комуналку хто платить будет ? Може Зиленскай Кабмин опубликовал постановление о переходе от адаптивного ко всеобщему карантину и дополнительном карантине выходного дня - Цензор.НЕТ 6186
  • dfasf sdfsdfs
    Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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