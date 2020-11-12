Кабмін опублікував постанову про перехід від адаптивного до всезагального карантину і додаткового карантину вихідного дня

Уряд України опублікував на своєму сайті постанову №1100 від 11 листопада, якою внесено зміни до "карантинної" постанови №641 від 22 липня, скасовуючи адаптивний карантин з поділом на зони і запроваджуючи карантин "вихідного дня".

Як передає Цензор.НЕТ, інформація розміщена на офіційному сайті Кабміну.

"Додатково до обмежень, передбачених пунктом 10 цієї постанови, в період з 00 годин 00 хвилин суботи до 00 годин 00 хвилин понеділка на території України з 14 листопада 2020 до 30 листопада 2020 забороняється...", - сказано в документі з перерахуванням додаткових заборон на вихідні.

Серед них заборона на роботу громадського харчування, крім як навинос або адресну доставку; ТРЦ і інших розважальних закладів; підприємств торгівлі, в яких на продукти харчування, паливо, ліки і ветпрепарати припадає менше 60% площі; спортзалів, фітнес-центрів і басейнів; а також установ культури і проведення культурно-масових заходів.

Крім того, рекомендується магазинам, пошті та іншим компаніям встановити з 10:00 до 12:00 або в інший час дня на дві години пріоритетне обслуговування громадян похилого віку та осіб з інвалідністю.

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