Хороших новин на телеканалах наших бізнесменів і політиків немає, тому розповідатиму про те, що відбувається в країні, сам, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що на українських телеканалах, які належать бізнесменам і політикам, ні хороших новин, а позитив перетворюється в негатив, тому він розповідатиме українцям про те, що відбувається в країні за допомогою відеозвернень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав у своєму зверненні, опублікованому в його Фейсбуці.

Зеленський зазначив: ""2020-й рік дійсно перевернув з ніг на голову наші традиційні поняття: слово "негативний" приносить людям радість, щастя, бо негативний тест означає одужання, а слово "позитивний" навпаки стало негативним.

І вчора пізно ввечері, намагаючись заснути, я дивився телевізор і зрозумів, що такий самий принцип сповідують наші телеканали. Хоча місцеві вибори, здається, закінчилися. Так от хороших новин на каналах різних наших впливових бізнесменів і політиків або немає, або позитив, на жаль, перетворюється на негатив. На "біле" дуже часто кажуть "чорне", - сказав він у відеозверненні, опублікованому в четвер на офіційній сторінці глави держави в Фейсбук.

Зеленський вказав, що всупереч традиціям у нього, як у президента України, своїх телеканалів і ЗМІ немає. "Тому я вирішив, що буду сам розповідати вам про події робочого дня, без посередників, без маніпуляцій, найважливіше - без брехні", - підкреслив він.

Дивіться також: Я не ізолювався від роботи і продовжую виконувати свої обов'язки, - Зеленський. ВIДЕО