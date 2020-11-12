Зеленський про конституційну кризу: Поки що ми загасили пожежу, але сірники залишилися в руках "шкідників у мантіях". ВIДЕО

Комісія з правової реформи представить напрацювання щодо перезапуску Конституційного суду України. Таке завдання на комісію було покладено главою держави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський розповів у своєму відеозверненні.

Говорячи про головні події дня, президент прокоментував ситуацію з конституційною кризою.

Зеленський зазначив: "Почнемо з кіно, яке, країна, на жаль, змушена дивитися вже кілька тижнів поспіль. Кіно про 11 людей. Багатоходівки. Афери. Авантюри. Ні, це не "11 друзів Оушена". Це рімейк, створений за підтримки Конституційного суду України. 11 друзів Тупицького. Актори не гірші голлівудських зірок, я вважаю. Ну принаймні, судячи з майна пана Тупицького і його родини, він не поступається талантом Джорджу Клуні або Бреду Пітту".

Він продовжив: "Якщо без жартів, то 11 суддів КСУ дійсно могли своїми рішеннями скасувати важливі реформи і залишити Україну без важливої ​​фінансової підтримки. І нам як суспільству і країні такі сюжетні повороти точно не потрібні. І, сорі за спойлер, у них нічого не вдасться. Поки що ми загасили пожежу, але сірники залишилися в руках "шкідників у мантіях". Тому вчора у нас відбулося засідання комісії з правової реформи, були представники парламенту, уряду, правоохоронних органів, послів країн наших міжнародних партнерів".

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Президент пообіцяв, що весь процес перезапуску КСУ буде максимально прозорим.

"Всі ми працюємо над комплексними рішеннями для відновлення довіри до всієї судової системи загалом та перезапуску Конституційного суду зокрема. Треба вирішити проблему системно. Щоб у "продюсерів" цього кіно не було можливості зробити сиквел, трилогію або, як ви знаєте, багатосерійну мильну оперу.

Перші результати комісії з правової реформи будуть представлені через тиждень. Весь процес буде максимально прозорим і з максимальним залученням всього суспільства. Ми справді потребуємо реальних перетворень у судовій системі нашої країни", - зазначив він.

"Сьогодні, згідно з деякими дослідженнями рівень довіри українців до суду лише трошки краще, ніж рівень їх довіри до каналу "Раша тудей". Це треба змінювати. А особливо, коли ми говоримо про суддів КС, які щомісяця отримують зарплату 14 тисяч доларів кожен. Це більше ніж зарплата за рік більшості громадян України. І, до речі, президента України також", - резюмував Зеленський.