Адвокат Антоненка Круговий опублікував текст апеляційної скарги
Текст апеляції опубліковано на сайті юридичної компанії "Сенс Україна", інформує Цензор.НЕТ.
Розгляд апеляційної скарги призначено на 11:30 7 грудня.
Адвокат Дмитро Круговий звертає увагу суду на те, що клопотання про продовження Антоненкові арешту прокуратура подала із запізненням, а в аргументації рішення продовжити арешт суддя Голуб послалася на спотворену цитату рішення ЄСПЛ.
Він вважає, що у найближчі 2 роки справу про вбивство Шеремета розглянути не встигнуть, адже суд призначає засідання раз на 2 місяці. Решта підозрюваних, нагадує адвокат, при ослабленні запобіжного заходу не намагалися втекти від слідства.
"Андрій Антоненко - відомий музикант, ніколи не притягувався до кримінальної відповідальності, одружений, має міцні соціальні зв'язки - постійне місце проживання, престижну службу в Збройних силах України, у нього двоє неповнолітніх дітей, з яких старший син має суттєві проблеми зі здоров'ям, дружина і літня мати, яка потребує догляду. Тим часом майновий стан обвинуваченого і його сім'ї не дозволяє йому тривалий час переховуватися", - сказано в апеляційній скарзі.
Круговий також зазначив, що в разі звільнення з СІЗО Антоненко не зможе впливати на свідків, адже жоден із них не дав показання проти музиканта.
"Прошу скасувати постанову Шевченківського районного суду міста Києва від 21.10.2020 у частині продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Антоненку Андрію Сергійовичу, в задоволенні клопотання прокурора - відмовити", - сказано в документі.
Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
21 жовтня суд продовжив всім трьом підозрюваним запобіжний захід. Таким чином, музикант Андрій Антоненко залишиться в СІЗО як мінімум до 19 грудня.
Після оголошення рішення біля будівлі суду сталися сутички. Активісти спробували перекрити виїзд автозаку з Антоненком. Постраждала як мінімум 1 людина. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про втручання в діяльність працівників правоохоронних органів.