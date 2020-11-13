Україна може провести вибори в ОРДЛО наприкінці березня, але головна мета - не вибори, а контроль над кордоном, - Кравчук

Місцеві вибори на окупованому Донбасі можуть відбутися наприкінці березня. Для цього потрібно, щоб у січні Верховна Рада ухвалила закон про особливості цих виборів. Вибори можуть бути тільки мажоритарними, а не пропорційними.

Про це в інтерв'ю ТСН заявив глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо, скажімо, в січні, припустімо, ВР ухвалює закон про особливості цих виборів. Я, наприклад, вважаю, що там можуть бути тільки мажоритарні вибори, бо там немає українських партій, там нічого немає. Які пропорційні вибори можуть бути? Не можуть. Це я так думаю і не кажу, що моя думка є істиною в останній інстанції. ВР приймає закон. Щойно прийняли закон, вже можна готуватися до виборів — лютий, березень і частина січня. Часу вистачає", - розповів Кравчук.

За його словами, крім закону про особливості виборів в ОРДЛО потрібно буде ухвалити ще декілька законів.

"Про демілітаризацію, недопущення переслідування невинних осіб (про амністію. — Ред.). Не можна думати, що хтось покаже пальцем і когось судитимуть. Це просто неприйнятна філософія. Тільки за українським законом", - наголосив Кравчук.

При цьому дата проведення виборів в ОРДЛО, на його думку, не є критичною. Набагато важливіше, щоб Україна перед цим отримала контроль над кордоном.

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"Головне тут навіть не конкретна дата. Час можна перенести. Це не є принциповим питанням. Принциповим питанням є контроль Україною над кордоном, відповідні дії української влади на підконтрольних територіях, встановлення українських інститутів влади, які й можуть забезпечити проведення виборів за українським законом", - пояснив Кравчук.