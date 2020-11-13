Садовий: Бюджет Львова через пандемію COVID-19 недоотримав 1 млрд грн

Через пандемію коронавірусу бюджет Львова недоотримав 1 млрд грн. Від запровадження карантину вихідного дня можуть постраждати 50 тис. львів'ян.

Про це мер Львова Андрій Садовий повідомив в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ.

"Цього року ми, як місто, недоотримуємо 1 млрд грн. Знаєте, скільки держава забирає з нашого бюджету реверсної дотації? 591 млн. Так, вибачте нас, з нас гроші беруть, ми з того ковідного фонду отримуємо крихти. Що це за відповідальна політика? Як ми можемо жити в країні, коли одним можна все, а іншим нічого?" - сказав Садовий.

За його словами, 50 тис. мешканців Львова можуть постраждати від запровадження карантину вихідного дня.

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"Львів завжди був і є містом малого, середнього бізнесу, і від цього рішення у нас може постраждати 50 тис. львів'ян та членів їхніх сімей. Два дні Львів лихоманить, я щодня спілкуюся з підприємцями", - зазначив мер.

Садовий також підтвердив, що у Львові не будуть виконувати рішення уряду про карантин вихідного дня.

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"Тому на сьогодні ми не будемо у Львові акцептувати рішення уряду, тому що воно є немудрим, шкідливим, і воно виганяє на вулицю 50 тис. осіб. Хто їх буде годувати? Вони ж завтра прийдуть до місцевої ради, вони не поїдуть до уряду", - наголосив він.