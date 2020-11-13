Семочко відрікся від рідних, і суд зобов'язав Bihus.Info спростувати інформацію про російські паспорти його родичів
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Bihus.Info.
Позов Семочко до журналістів суд розглядав приблизно рік. Але влітку суддя, який займався ним, звільнився, і справу передали іншому судді - Юрію Мазуру. Той замість того, щоб почати розгляд справи заново, ухвалив рішення за одне засідання. Мазур вирішив задовольнити вимоги Семочка: визнав недостовірними і зобов'язав спростувати низку цитат із сюжету й окремого ефіру після нього.
"Цікаво, що всі докази, які стосуються громадянства ймайна пасинка, падчерки і зятя Семочка, – суд не спростував, а просто не прийняв як докази. Бо Семочко заявив, що класифікує людей як родичів тільки в юридичному значенні Сімейного кодексу, тому визнає родиною тільки дружину і сина, а решту – ні. Тобто інформація щодо їхнього громадянства і майна не була спростована, але суд спростував усі дані щодо них тільки тому, що Семочка не вважає їх родичами. При цьому, також виходить, що "за компанію" суд спростував інформацію і про дружину – хоча її Семочко членом родини визнав, а дані щодо її майна та паспорта підтверджуються українськими та російськими реєстрами відповідно", - йдеться в повідомленні Bihus.Info.
Суд ухвалив рішення ще 10 вересня, але журналісти отримали його лише 16 жовтня. До того ж, не чекаючи ні подачі апеляції, ні ознайомлення з рішенням, Мазур видав виконавчий лист на примусове виконання рішення суду, і приватний виконавець заарештував рахунки каналу, ведучого програми Дениса Бігуса й авторки сюжету про Семочка Лесі Іванової.
"Сергій Семочко може незабаром поновитися на посаді Першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки через суд: указ про звільнення підписали в день, коли він перебував на лікарняному, а також з можливим порушенням самої процедури звільнення", - додали в Bihus.Info.