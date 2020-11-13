Семочко відрікся від рідних, і суд зобов'язав Bihus.Info спростувати інформацію про російські паспорти його родичів

Колишній перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко заявив, що вважає родичами тільки дружину і сина. Тому суддя Мазур не взяв до уваги наявність паспортів РФ у його пасинка, падчерки, зятя та інших родичів, а також дружини.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Bihus.Info.

Позов Семочко до журналістів суд розглядав приблизно рік. Але влітку суддя, який займався ним, звільнився, і справу передали іншому судді - Юрію Мазуру. Той замість того, щоб почати розгляд справи заново, ухвалив рішення за одне засідання. Мазур вирішив задовольнити вимоги Семочка: визнав недостовірними і зобов'язав спростувати низку цитат із сюжету й окремого ефіру після нього.

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"Цікаво, що всі докази, які стосуються громадянства ймайна пасинка, падчерки і зятя Семочка, – суд не спростував, а просто не прийняв як докази. Бо Семочко заявив, що класифікує людей як родичів тільки в юридичному значенні Сімейного кодексу, тому визнає родиною тільки дружину і сина, а решту – ні. Тобто інформація щодо їхнього громадянства і майна не була спростована, але суд спростував усі дані щодо них тільки тому, що Семочка не вважає їх родичами. При цьому, також виходить, що "за компанію" суд спростував інформацію і про дружину – хоча її Семочко членом родини визнав, а дані щодо її майна та паспорта підтверджуються українськими та російськими реєстрами відповідно", - йдеться в повідомленні Bihus.Info.

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Суд ухвалив рішення ще 10 вересня, але журналісти отримали його лише 16 жовтня. До того ж, не чекаючи ні подачі апеляції, ні ознайомлення з рішенням, Мазур видав виконавчий лист на примусове виконання рішення суду, і приватний виконавець заарештував рахунки каналу, ведучого програми Дениса Бігуса й авторки сюжету про Семочка Лесі Іванової.

"Сергій Семочко може незабаром поновитися на посаді Першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки через суд: указ про звільнення підписали в день, коли він перебував на лікарняному, а також з можливим порушенням самої процедури звільнення", - додали в Bihus.Info.

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