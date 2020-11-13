"Повний локдаун можливий, якщо запрацює протокол сортування", - "слуга народу" Радуцький

Повний локдаун можливий, коли запрацює протокол медичного сортування, який передбачає надання медичної допомоги пацієнту, у якого більше шансів на одужання.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ефірі програми "Право на владу" сказав голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги страхування Михайло Радуцький.

"Повний локлаун можливий, коли, не дай Боже, запрацює протокол сортування. Протокол сортування — це локдаун системи охорони здоров'я і це автоматом локдаун країни, коли лікар має обирати кого рятувати, кого ні", - сказав Радуцький.

Він додав, що локдан, який уряд оголосив навесні, було запровадження через те, що система охорони здоров’я не витримувала навантаження.

Раніше Радуцький наголосив, що карантин вихідного дня дає можливість відтермінувати пікове навантаження на систему охорони здоров’я.

"Що стосується карантину вихідного дня, мета уряду не розірвати ланцюг (захворюваності. — Ред.), розірвати ланцюг може тільки повний локдаун, але карантин вихідного дня може зменшити кількість захворілих, "перезавантажити" ліжка і все інше", - сказав Радуцький, додавши, що зараз проблема не стільки в ліжках, а в нестачі лікарів і медичних працівників, які теж хворіють на коронавірусну хворобу.

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На думку Радуцького, немає впевненості, що карантин вихідного дня дасть позитивний результат, тому він і запроваджений тільки на два тижні, до 30 листопада.

Як повідомлялося, 11 листопада Кабінет Міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину і запровадження на території всієї країни обмежень помаранчевого рівня. Також рішеням уряду на три тижні, починаючи з 14-15 листопада, запроваджує карантин вихідного дня.