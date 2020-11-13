Спостерігачі спецмісії ОБСЄ зафіксували на Донбасі майже 100 порушень режиму "тиші" за добу

У середу, 11 листопада, спостерігачі спецмісії ОБСЄ зафіксували 90 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 7 - в Луганській.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті ОБСЄ за 11 листопада.

У Донецькій області СММ зафіксувала 90 порушень режиму припинення вогню (в тому числі 89 вибухів невизначеного походження) у районах на північний схід від н. п. Комуна (непідконтрольний уряду, 56 км на північний схід від Донецька). Протягом попереднього звітного періоду в області не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.

У Луганській області Місія зафіксувала 7 порушень режиму припинення вогню (в тому числі 1 вибух невизначеного походження) у районах поблизу ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний уряду, 60 км на захід від Луганська). Протягом попереднього звітного періоду в області зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню.

Також повідомляється, що після того, як на засіданні Тристоронньої контактної групи 22 липня була досягнута домовленість про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 2255 порушень режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях (у тому числі 850 вибухів, 45 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 26 спалахів дулового полум'я і 24 освітлювальні ракети, а також 1310 черг і пострілів).

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