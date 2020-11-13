У світі виявлено рекордні 643 тис. нових випадків COVID-19. Загалом інфіковано 53 млн осіб, померло - 1,2 млн

Станом на ранок 13 листопада у світі зареєстрували 643 043 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 9669 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 53 092 548 випадків інфікування, з них 643 043 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 299 409 осіб, з них 9669 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 37,2 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Росія. Україна розташовується на 20-му місці світового рейтингу і на 9-му в Європі.



