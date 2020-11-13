Бізнес у сферах культури і туризму недоотримає 50% доходів через карантин вихідного дня, - Ткаченко
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".
"Карантин вихідного дня вдарить дуже сильно по тих індустріях, якими опікується наше міністерство - культура, креативні індустрії, готелі, сфера гостинності. Безперечно, це 50% їхніх доходів за вихідні дні", - сказав Ткаченко.
Він наголосив, що ці сфери мають отримати компенсацію від держави "у надзвичайно великих масштабах" і додав, що обговорював цю тему з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. За його словами, глава уряду планує зустрітися із представниками сфер культури та креативних індустрій.
Він наголосив, що МКІП також співпрацюватиме з спеціалістами сфер культури, креативних індустрій та туризму, щоб знайти вихід з ситуації, що склалася внаслідок посилення карантину у вихідні.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 11 листопада вніс зміни до постанови № 641, якими запровадив карантин вихідного дня.