В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали

В Україні станом на ранок п'ятниці, 13 листопада, зафіксовано 11 787 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу, що є найвищим показником для України від початку пандемії. За добу померли 172 людини, одужали 6155 осіб.