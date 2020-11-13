В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали
Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"11 787 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 388 дітей та 555 медпрацівників.
Також за останню добу
госпіталізовано – 1 587 осіб;
летальних випадків – 172;
одужало – 6 155 осіб;
здійснено тестувань за добу – 73 398 (зокрема методом ПЛР – 46 813, методом ІФА – 26 585).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 512 652 особи;
одужало – 233 849 осіб;
летальних випадків – 9 317;
проведено ПЛР-тестувань – 3 828 912.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1083), Дніпропетровській (740), Запорізькій (727), Сумській (680) та Київській (672) областях", - рассказал Степанов.