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В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали

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В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали
В Україні станом на ранок п'ятниці, 13 листопада, зафіксовано 11 787 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу, що є найвищим показником для України від початку пандемії. За добу померли 172 людини, одужали 6155 осіб.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"11 787 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 388 дітей та 555 медпрацівників.

Також за останню добу В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали 01

В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали 02 госпіталізовано – 1 587 осіб;

В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали 02 летальних випадків – 172;

В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали 02 одужало – 6 155 осіб;

В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали 02 здійснено тестувань за добу – 73 398 (зокрема методом ПЛР – 46 813, методом ІФА – 26 585).

Читайте на "Цензор.НЕТ": У світі виявлено рекордні 643 тис. нових випадків COVID-19. Загалом інфіковано 53 млн осіб, померло - 1,2 млн

За весь час пандемії в Україні В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали 01

В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали 07захворіло – 512 652 особи;

В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали 07одужало – 233 849 осіб;

В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали 07 летальних випадків – 9 317;

В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали 07 проведено ПЛР-тестувань – 3 828 912.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1083), Дніпропетровській (740), Запорізькій (727), Сумській (680) та Київській (672) областях", - рассказал Степанов.

В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали 11
В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали 12

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Топ коментарі

  • aleks rezia
    Дибилы закройте школы!
  • 5 копійок
    Харашо ідьом, приріст стабільний.
  • Підлога Маккартні
    вот именно!!! Это наказание всему миру, что зебилы выбрали в презеденты еврейского зеленого антихриста, который стал править православными христианами. Не выбери они зелю презом - бабуся на рынке в Вухане не съела бы летучую мышь и не было бы коронавируса. Ведь наша жизнь состоит из мелочей и всьо зависит от всего и всьо взаимосвязано!!!
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