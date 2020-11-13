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Увесь цивілізований світ бачить, що Україна - це полум'я в центрі Європи, яке може стати катастрофою, - Кравчук

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Увесь цивілізований світ бачить, що Україна - це полум'я в центрі Європи, яке може стати катастрофою, - Кравчук
Усі цивілізовані країни бачать, що бойові дії на сході України можуть обернутися катастрофою як для Європи, так і для всього світу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в інтерв'ю ТСН.ua.

"Дивіться, новообраний президент США Джо Байден у розмові з європейськими лідерами, а я такого не пам'ятаю за час, принаймні, свого перебування при владі, серед гарячих точок двічі назвав Україну. Думаю, це добрий знак. Європа, США і весь цивілізований світ бачать, що в цьому разі це не просто маленька точка на карті. Це полум’я в центрі Європи, яке в будь-який час може стати катастрофою. Цього не можна допустити", - сказав він.

Кравчук зазначив, що врегулюванню ситуації на сході України сприяє "План спільних кроків" стосовно Донбасу, який відкриває нові можливості для зустрічі президентів України і РФ.

"Сам план має більш широке завдання - забезпечення досягнення миру на Донбасі. Це глобальне завдання для нас. Але в цьому переліку завдань, які будуть вирішуватися дорогою до цієї великої мети, звичайно, є завдання провести зустріч в Берліні на найвищому рівні. Десь днями має відбутися через відеоконференцію зустріч політичних радників. На цій зустрічі, думаю, вже остаточно вирішиться, буде зустріч на найвищому рівні цього року, чи ні. Україна, запропонувавши такий план, відкриває дорогу до того, щоб така зустріч відбулася. Але чи захочуть наші опоненти… Я їх так м’яко називаю, а насправді опонент у нас один, один агресор -ц Росія. Чи захоче вона в цьому разі підтримати цю ідеологію? Я думаю, що час настав захотіти. Тому що, будемо говорити відверто, не таке вже блискуче становище в Росії сьогодні, щоб диктувати багатьом, зокрема Україні, якісь умови, і не йти на будь-які поступки", - сказав перший президент України.

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Нагадаємо, раніше глава ОП Андрій Єрмак повідомив, що план України стосовно Донбасу розглядатиметься і в ТКГ, і в межах спілкування радників нормандської четвірки.

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Топ коментарі

  • Герхард
    Время Кучмы прошло. Время Кравчука на исходе.
    Следующими на руление телегой без колес ОТГ должен быть Ющенко, а потом Янукович. Весь цивилизованный мир видит, что Украина - это пламя в центре Европы, которое может стать катастрофой, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2101
    Только все должны хорошо понимать, что ОТГ - это бесполезный апендикс.
    Из Роиси можно выбить что-то полезное только тогда, когда преимущество на нашей стороне. А преимущество получают силой, а не соплями и слезами.
  • 5 копійок
    Кравчук теж хоче зазирути хуйлу вглаз.
  • Доктор Фрейд
    дайте Кравчуку сільодки
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