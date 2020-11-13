Київ побив новий рекорд із захворюваності на COVID-19 за добу - 1083 випадки. Серед лідерів - Дніпропетровська і Запорізька області

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в м. Київ (1083), Дніпропетровській (740) та Запорізькій (727) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 13 листопада в Києві на коронавірус захворіли 1083 людини.

Загальна кількість інфікованих становить 48 646 осіб.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 938 осіб, за минулу добу - 13. З початку епідемії одужали 17 979 пацієнтів.

Станом на 13 листопада кількість активних хворих у Києві становить 29 729 осіб.

Зазначимо, що до сьогодні найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 6 листопада 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 1002 особи.

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До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Дніпропетровська і Запорізька області.

Так, у Дніпропетровській області добовий приріст хворих на коронавірус становить 740 осіб. Загальна кількість інфікованих - 19 909. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 563 особи, за минулу добу - 9. Від початку епідемії одужали 7940 пацієнтів. Кількість активних хворих на Дніпропетровщині - 11 406.

У Запорізькій області на коронавірус захворіли 727 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 16 811 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 164 людини, за минулу добу - 1. Від початку епідемії одужали 2868 пацієнтів. Кількість активних хворих у Запорізькій області становить 13 779 осіб.