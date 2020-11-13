Питання легалізації зброї в Україні можна винести на референдум, - Геращенко
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив заступник голови МВС Антон Геращенко.
"У мене є компромісний варіант. Я виступаю проти легалізації короткоствольної, підкреслюю, зброї, прихованого носіння, тому що я боюся, що будуть гинути невинні люди. Це настільки серйозне питання, що я б запропонував би: давайте ухвалимо закон про референдум, проведемо справжній, юридично значущий референдум, де поставимо питання — дозволяти носіння короткоствольної зброї або не дозволяти. Якщо народ проголосує, що треба, тоді цей закон буде ухвалюватися", — сказав заступник міністрв.
За словами Геращенка, головний аргумент проти легалізації - ймовірність випадкових смертей.
"Це дуже серйозне питання. Багато людей можуть загинути абсолютно випадково через те, що буде роздаватися ця зброя не тим, кому треба", - сказав заступник голови МВС.