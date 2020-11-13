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Питання легалізації зброї в Україні можна винести на референдум, - Геращенко

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Питання легалізації зброї в Україні можна винести на референдум, - Геращенко
Багато людей можуть загинути абсолютно випадково через те, що буде роздаватися ця зброя не тим, кому треба.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив заступник голови МВС Антон Геращенко.

"У мене є компромісний варіант. Я виступаю проти легалізації короткоствольної, підкреслюю, зброї, прихованого носіння, тому що я боюся, що будуть гинути невинні люди. Це настільки серйозне питання, що я б запропонував би: давайте ухвалимо закон про референдум, проведемо справжній, юридично значущий референдум, де поставимо питання — дозволяти носіння короткоствольної зброї або не дозволяти. Якщо народ проголосує, що треба, тоді цей закон буде ухвалюватися", — сказав заступник міністрв.

За словами Геращенка, головний аргумент проти легалізації - ймовірність випадкових смертей.

"Це дуже серйозне питання. Багато людей можуть загинути абсолютно випадково через те, що буде роздаватися ця зброя не тим, кому треба", - сказав заступник голови МВС.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Вот жеж свыня. У самого то оружия поди целый арсенал
    Вопрос легализации оружия в Украине можно вынести на референдум, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8257
  • Valery Greff
    Формулировка "Легализация оружия" - это банальная манипуляция, т.к. в Украине ЛЕГАЛЬНО приобрести оружие можно было, есть и будет есть всегда (за исключением автоматического и короткоствольного, можно приобрести хоть АК, хоть М-16, хоть снайперскую винтовку с цейсовской оптикой). Проблема не в приобретении оружия, а в отсутствии Закона, регламентирующего ПРИМЕНЕНИЕ оружия для защиты себя, своих близких, своего имущества и предотвращения преступлений.
  • Русский Алкаш
    Как вы ******* со своей заботой, только заботитесь не там где нужно, потому что всем мусарам и госслужащим нужно будет стать внезапно вежливыми.
    Власть имущие сразу спустятся с небес на землю и станут ближе к народу.
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