У Києві на карантин закрито 7 шкіл і 9 дитсадків. На COVID-19 хворіють 656 педагогів і 809 учнів, - КМДА

Станом на вечір четверга, 12 листопада, в п'яти районах Києва на карантин закриті 7 шкіл, також закриті 9 дитячих садків, повідомив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

"На сьогодні в місті закриті на карантин 7 шкіл – через випадки захворювання серед вчителів. По одній школі в Подільському, Оболонському та Святошинському районах та по дві школи в Голосіївському та Деснянському. Збільшилась і кількість класів, що відправили на самоізоляцію через хворобу учнів", – цитує Мондриївського пресслужба КМДА, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні на дистанційному навчанні загалом перебувають 628 класів у 197-ми школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 809. Також хворіють 656 педагогів.

"У дитячих садочках теж спостерігається зростання захворюваності. Через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 137 груп у 103 садках", – зазначив Валентин Мондриївський.

Дев’ять садочків зачинені на карантин. Наповненість дітей у дитсадках столиці – понад 53 відсотки.

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