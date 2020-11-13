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Повний локдаун призведе до позитивних результатів на 14-й день, - Рубан

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Повний локдаун призведе до позитивних результатів на 14-й день, - Рубан
Деякі ринки працюватимуть попри локдаун вихідного дня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

"Що стосується суб'єктів господарювання на відкритому повітрі, можна сказати, що вони не регламентовані і можуть працювати в період локдауну, що було при закритті в березні-квітні. На відкритому просторі у відкритих приміщеннях дозволяється. Це речові і продуктові", - зазначив Рубан.

Також глава столичної Держпродспоживслужби розповів, як ставиться до ідеї карантину вихідного дня.

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"Це напівзахід, який може привести до зниження соціальної активності. Сьогодні за такого стрімкого зростання захворюваності це один із заходів, який може стримати зростання захворюваності. Повний локдаун призведе до позитивних результатів на 14-й день, але це рішення треба приймати в межах всієї країни", - зазначив Рубан.

Нагадаємо, раніше уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня. Він діятиме, як мінімум, до 30 листопада.

Також в країні прибрали карантинне зонування, тепер діє загальнонаціональний карантин.

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Топ коментарі

  • volley
    Конец бюджетного года. В ВР лежит новая бюджетная фантазия на 2021. В бюджетном фонде борьбы с COVID-19 денег нет. Закупки медицинской техники не проводились. За счет бюджета не закуплено НИ ОДНОГО аппарата ИВЛ и НИ ОДНОГО медицинского томографа. МВФ удивленно смотрит на медицинский фонд, за счет которого финансируется строительство дорог, а медицина нет. И тут Степанов и К вдруг вспоминают в конце года, что они даже НЕ планировали закупку медицинской техники и выдают приказы по МОЗ № 2594 "Про Розподіл апаратів штучної вентиляції легень, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2020 рік" и "Про Розподіл комп'ютерних томографів, для забезпечення опорних закладів охорони здоров'я у госпітальних округах, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2020 рік" с симптоматичной фразой пункта 3 "...у разі отримання ..."
  • Макс Томин
    европа так и сделала. а у нас блин как всегда
  • Дмитрий Ч
    Да там, их хрен разберешь - там по ходу, укоренились уже целые династии Вовки, Кравчуки, Ляшки, Савченки, Рубаны.... (прям сраная "игра престолов")
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