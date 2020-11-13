Україна в ОБСЄ зажадала від РФ пояснити появу на Донбасі сучасного російського комплексу РЕБ "Леєр-3"

Україна вимагає від Росії надати пояснення з приводу того, як виявлений Місією ОБСЄ російський комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3" опинився на Донбасі і хто ним керував.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк заявив під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 12 листопада, у Відні.

"Росія повинна припинити постачання озброєння, боєприпасів та найманців і вивести їх з України. 8 листопада СММ помітила систему електронної боротьби РБ-341В "Леєр-3" на аеродромі поблизу міста Луганськ. Це – найсучасніша російська система, що випускається з 2015 року. Ми закликаємо російську делегацію пояснити, як ця система потрапила на територію України та хто нею керує", - заявив він.

Раніше в СММ ОБСЄ повідомили, що 8 листопада на території аеродрому поблизу окупованого Луганська безпілотний літальний апарат (БПЛА) СММ малого радіусу дії виявив комплекс радіоелектронної боротьби (РБ-341В "Леєр-3").

Як повідомлялося, Місія ОБСЄ вже неодноразово інформувала про виявлення на тимчасово окупованому Донбасі різноманітних типів російських систем радіоперешкод та радіоелектронної боротьби: Р330 "Житель", "Леєр-3" РБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Биліна", "Репелент-1", "Торн", "Тірада-2" та ін.

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