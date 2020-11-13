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Нацбанк не друкуватиме гроші для фінансування дефіциту бюджету, - глава НБУ Шевченко

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Нацбанк не друкуватиме гроші для фінансування дефіциту бюджету, - глава НБУ Шевченко
Глава Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що НБУ не планує вдаватися до грошової емісії для фінансування витрат державного бюджету.

Про це Шевченко заявив в інтерв'ю "Голосу Америки", інформує Цензор.НЕТ.

За словами голови Нацбанку, фінансування дефіциту бюджету за рахунок емісії заборонено Законом про Національний банк.

"Це стаття 54, пункт 2. Я настільки часто статтю цитую, що дуже добре пам'ятаю її номер і назву. Більш того, згідно з цією статтею, там заборонено не тільки пряме фінансування дефіциту державного бюджету, а з використання будь-яких державних структур. Тому немає підстав для розмов, що Національний банк друкуватиме гроші для фінансування дефіциту бюджету", - пояснив Шевченко.

Також читайте: Місія МВФ приїде, коли буде зрозуміло, що відбувається з КС, проєктом бюджету і Нацбанком, - глава НБУ Шевченко

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Топ коментарі

  • Иван Петров d4225322
    Больше всего меня бесит даже не то что у них нет денег. Они могут быть кретинами, они не виноваты в этом. А то что они одновременно воруют так что дым идет. Все эти строительства в пустоту, списывание долгов, фиктивные банкротства которых еще год назад не было. Если всё это убрать, то проблем было бы намного меньше.
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Если так ответили, точно запустят станок.
  • Старый зольдат
    Кто то ему верит? Станиславский точно нет.
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