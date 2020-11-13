Нацбанк не друкуватиме гроші для фінансування дефіциту бюджету, - глава НБУ Шевченко
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Глава Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що НБУ не планує вдаватися до грошової емісії для фінансування витрат державного бюджету.
Про це Шевченко заявив в інтерв'ю "Голосу Америки", інформує Цензор.НЕТ.
За словами голови Нацбанку, фінансування дефіциту бюджету за рахунок емісії заборонено Законом про Національний банк.
"Це стаття 54, пункт 2. Я настільки часто статтю цитую, що дуже добре пам'ятаю її номер і назву. Більш того, згідно з цією статтею, там заборонено не тільки пряме фінансування дефіциту державного бюджету, а з використання будь-яких державних структур. Тому немає підстав для розмов, що Національний банк друкуватиме гроші для фінансування дефіциту бюджету", - пояснив Шевченко.