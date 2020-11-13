Пасажиропотік на адмінмежі з окупованим Кримом зменшився вдесятеро порівняно з минулим роком, - Держприкордонслужба

Пасажиропотік на адмінмежі з Кримом зменшився вдесятеро, повідомив прессекретар Херсонського прикордонного загону Держприкордонслужби України Іван Шевцов.

"Пасажиропотік щодня скорочується, зараз загалом за добу через три КПВВ перетинає кордон в обох напрямках приблизно 500 осіб. Найбільше, майже 300 осіб в обох напрямках, перетинає кордон через КПВВ "Каланчак", на "Чонгарі" - приблизно 200 осіб на добу, найменше на "Чаплинці" - 10-15 громадян на добу", - зазначив він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, нині пасажиропотік із півостровом порівняно з літнім періодом скоротився за рахунок того, що окупанти пропускають людей суто вибірково - лише тих, чиї близькі родичі проживають на території окупованого Криму.

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"Ми не здійснюємо підрахунків, скільки людей прибувало саме для проходження з туристичною метою. Але, наприклад, порівняно з минулим роком пасажиропотік зменшився вдесятеро", - зазначив Шевцов.

Він також наголосив, що інформації про плани України закривати пропуск громадян до/з Криму через загрозу пандемії немає.

"Ми підтримуємо всі карантинні заходи, військовослужбовці несуть службу в масках і рукавичках, а всім громадянам, які потрапляють на КПВВ, ми здійснюємо температурний скринінг", - заявив Шевцов.

За його словами, на адмінмежі з окупованим Кримом наразі не зафіксовано жодного випадку захворювання на COVID-19 серед прикордонників.

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Шевцов також зазначив, що в разі, якщо громадяни повертаються з території окупованого Криму на материк, незалежно від того, кримчани це чи ні, вони зобов'язані встановити мобільний застосунок "Дій вдома". Якщо мобільного телефону немає чи немає можливості підключити програму, їх направляють на обсервацію.