У Слідкомі Білорусі заявили, що загиблий від побоїв активіст Бондаренко був п'яним

Слідчий комітет Білорусі з'ясовує обставини смерті 31-річного чоловіка в Мінську

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба білоруського відомства в своєму Telegram.

"За даними слідства, 11 листопада в міліцію надійшло повідомлення про те, що у дворі будинку на вулиці Червякова в Мінську відбулася бійка між агресивно налаштованими місцевими жителями, які вішають стрічки, і особами, які їх знімають. Прибулі на місце співробітники міліції виявили чоловіка з тілесними ушкодженнями та ознаками алкогольного сп'яніння. Мінчанин був доставлений у Центральне РУВС м. Мінська для з'ясування обставин. У зв'язку з погіршенням самопочуття чоловіка правоохоронці викликали йому швидку медичну допомогу. Мінчанина оглянули медики, після чого госпіталізували до закладу охорони здоров'я, де при первинному огляді разом із тілесними ушкодженнями у нього діагностовано алкогольну інтоксикацію. На наступний день, незважаючи на надану медичну допомогу, чоловік помер", - сказано в повідомленні.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Для встановлення точної причини смерті призначена судово-медична експертиза, вилучена необхідна медична документація, аналізуються відеозаписи, розміщені в інтернеті.

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За цим фактом слідчим управлінням УСК по м. Мінську проводиться перевірка.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 11 листопада Бондаренко спробував перешкодити невідомим, які знімали розвішані на подвір'ї його багатоповерхівки національні прапори. Хлопця сильно штовхнули, і він вдарився головою об гірку. Потім Романа відвезли у відділення міліції, і вже звідти у важкому стані доставили в лікарню. 12 листопада Бондаренко помер.