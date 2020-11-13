Степанов про коронавірус: "У нас не буде легкої зими, нам буде дуже важко"

Головне завдання - пройти цю зиму з найменшими втратами серед людей в результаті пандемії коронавірусу.

Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Глава МОЗ зазначив, що він розуміє і усвідомлює, що "легкої зими не буде".

"У нас не буде легкої зими. Нам буде дуже важко. Наше головне завдання - пройти цю зиму з цією епідемією, страшною пандемією з найменшими втратами. Під словом "втрата" я маю на увазі людське життя. Щоб якомога менше людей померли від цієї важкої, страшної хвороби", - підкреслив Степанов.

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