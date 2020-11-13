Кримінальну відповідальність за приховування майна від декларування необхідно відновити до кінця грудня, - НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції наголошує - важливо відновити кримінальну відповідальність за недостовірні відомості у деклараціях чиновників уже цього року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба НАЗК.

"Лише так буде можливо притягнути до відповідальності за брехню в деклараціях за 2020 рік недоброчесних посадовців", - підкреслили в Агентстві.

"Наголошуємо, що згідно з Кримінальним кодексом України, будь-які зміни до нього мають бути внесені окремим законом. Тому для повернення кримінальної відповідальності за приховання майна від декларування має бути розроблений окремий законопроєкт, швидке ухвалення якого можливе лише за умови голосування за основу і в цілому. Нагадаємо, що щорічний період декларування триває з 1 січня до 31 березня. Аби покарати особу за приховання майна від декларування, відповідна стаття Кримінального кодексу має діяти на момент подання декларації. Якщо законопроєкт буде ухвалено, наприклад, у лютому 2021, то усі, хто встигне подати декларації раніше, уникнуть відповідальності", - пояснили в НАЗК.

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