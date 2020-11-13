Росія з політичних мотивів утримує 130 громадян України, - офіс омбудсмена

На сьогодні кількість громадян України, переслідуваних Росією з політичних мотивів, становить 130 осіб.

Про це повідомили в Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у відповідь на запит Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, з них - 111 (в тому числі 76 кримських татар) утримуються в місцях позбавлення волі (виправних колоніях і слідчих ізоляторах), а 19 - обмежені у свободі пересування (засуджені умовно, перебувають під домашнім арештом, на примусовому лікуванні, під адміністративним наглядом).

"Кількість громадян України, які незаконно утримуються в Росії і тимчасово окупованому Криму, постійно змінюється, адже окупаційна влада продовжує затримувати і відкривати нові сфабриковані кримінальні справи, а уповноважений, в свою чергу, отримує нові звернення від родичів, адвокатів, правозахисних організацій щодо вжиття заходів для їх звільнення", - зазначили в офісі омбудсмена.

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