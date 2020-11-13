Головлікар Полтавської лікарні Глєбов про COVID-19: У нас уже відбувається сортування. Беремо тільки важких. Лікарі зашиваються. На 60 хворих чотири медсестри

У Полтавській області лікарні для інфікованих COVID-19 завантажені на 86%. Ще трохи і пацієнтів з коронавірусом нікуди буде класти. У лікарнях бракує медиків.

Головний лікар Полтавської міської лікарні №3 Анатолій Глєбов розповів, що зараз у лікарні "легких" пацієнтів вже не беруть, пише УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

"У нас відбувається сортування. Хворі в стані легкої і середньої тяжкості відправляються додому під нагляд сімейного лікаря. Беремо тільки важких, тих, кому знадобиться кисень. Ми вже з досвіду знаємо, хто може стати важким. Як правило ті, у кого є діабет, особливо інсулінозалежні, у кого є стенти або міняли клапан на серці. Досвід показує, що при інтоксикації організму у таких людей можуть бути серйозні ускладнення", - говорить Глєбов.

Тому в лікарні з коронавірусом молодих пацієнтів майже немає, в основному тут люди 60+. У лікарні 100 ліжок, 86 з них заповнені. Але розширюватися вже нікуди.

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"Можна ще три місця організувати, ну, 7 місць, не більше", - говорить головний лікар.

Він запевняє, що місто і область їм допомагають фінансово і проблем з киснем практично немає. А ось з лікарями і медсестрами - біда. Незважаючи на те, що поліклініку закрили, а медперсонал перевели працювати в стаціонар, медиків все одно не вистачає.

"У реанімації ще ситуація краща, там на десять хворих в зміну працює три медсестри. А ось у відділеннях і лікарі, і сестри зашиваються. Там чотири медсестри обслуговують 60 хворих. Єдине, ми домоглися від НСЗУ гідної оплати для людей", - говорить Глєбов.

Лікар запевняє, що сплеск хворих на коронавірус і пневмонії дали такі заходи, як День міста і вибори.

"Коли люди збиралися, варили кашу, пригощалися, ходили на вибори, концерти. Ми це на собі вже відчули. Тим більше, що жителі Полтави маскового режиму не дотримуються, особливо молоді", - говорить Глєбов.

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Медики не тільки хворіють на ковідом, але і вмирають. Так 10 листопада в Полтаві через COVID-19 помер 55-річний завідувач неврологічного відділення міської лікарні, колишній військовий лікар Віталій Нетребовський.