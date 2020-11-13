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Допомога Україні від МВФ і ЄС, а також безвіз залежать від боротьби з корупцією, - посол Маасікас

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Допомога Україні від МВФ і ЄС, а також безвіз залежать від боротьби з корупцією, - посол Маасікас
Допомога Україні від Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Європейського Союзу (ЄС), а також продовження безвізового режиму з країнами ЄС для громадян України залежить від боротьби української влади з корупцією.

Про це повідомив глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, передає Цензор.НЕТ.

"Економічна стабільність України зміцнюється за рахунок кредиту від МВФ в розмірі 5 млрд доларів. Планується отримати ще 1,2 млрд євро допомоги від ЄС (поряд з продовженням користуватися безвізовими поїздками). Обидві організації ставлять свою допомогу в залежність від боротьби з корупцією", - написав Маасікас у Twitter в п'ятницю.

Так посол прокоментував статтю "Конституційний Суд України атакує антикорупційні закони", яка опублікована у виданні "The Economist".

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Допомога Україні від МВФ і ЄС, а також безвіз залежать від боротьби з корупцією, - посол Маасікас 01

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

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Топ коментарі

  • wake up-UA
    Помощь Украине от МВФ и ЕС, а также безвиз зависят от борьбы с коррупцией, - посол Маасикас - Цензор.НЕТ 5461
  • vitaliymkua
    Зрозуміло. Не буде ані допомоги, ані безвізу.
  • три - пятнадцать
    наши бубы от себя куска не оторвут - венедиктова прикроет, если шо...
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