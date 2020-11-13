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Поліція перевіряє інформацію про "мінування" будівлі Ради (оновлено)

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Поліція перевіряє інформацію про "мінування" будівлі Ради (оновлено)
Сьогодні, 13 листопада, надійшло повідомлення про замінування Верховної Ради. Зараз на місці проводиться перевірка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна повідомили в поліції Києва.

Правоохоронці зазначили, що повідомлення про мінування надійшло в поліцію о 9:20.

"Зараз на місці працюють служби. Інформація ще перевіряється", - повідомили в поліції.

Про те, чи проводилася евакуація з будівлі Верховної Ради, в поліції поки не змогли відповісти.

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За інформацією "Інтерфакс-Україна", перевірка завершена, вибухонебезпечних предметів не виявили.

Топ коментарі

  • Kpnemo Kp
    проверяет информацию о "минировании" здания Рады...

    Гадя?
  • Кардан_вал
    А навіщо перевіряти на замінування об'єкт підвищеної токсичної небезпеки???
  • Олег Куницин
    Говорили вам савченко с рубаном выпускать не нужно было Поліція перевіряє інформацію про "мінування" будівлі Ради - Цензор.НЕТ 778
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