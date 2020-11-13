Постанова про "карантин вихідного дня" набула чинності
Про це написав міністр Кабміну Олег Немчінов у телеграм, передає Цензор.НЕТ.
"Постанова щодо карантину вихідного дня набула чинності. Його результатів (карантину. - Ред.) МОЗ очікує за підсумками трьох тижнів. По всій території України сьогодні діють обмеження характерні для помаранчевої зони. Місцеві органи ТЕБ та НС можуть посилювати їх до червоного рівня епідемічної небезпеки", - написав Немчінов.
Він зазначив, що релігійні заходи регулюються Конституцією.
"Ми не можемо заборонити їх проведення без введення надзвичайного стану. Під час служб мають дотримуватися вимог щодо кількості учасників, дистанції та використання засобів індивідуального захисту", - підкреслив Немчінов.
Нагадаємо, раніше уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня. Він діятиме як мінімум до 30 листопада.
Також у країні прибрали карантинне зонування, тепер діє загальнонаціональний карантин.