Вдалося запобігти нелегальному експорту обладнання для військових кораблів РФ, - контррозвідка СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України викрила і не допустила в Миколаєві спробу прихованого вивезення з України газотурбінної продукції для потреб ВМФ РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що представники місцевої комерційної структури спільно з громадянином Росії планували нелегально переправити за кордон продукцію одного з державних підприємств для проведення випробувань газотурбінних двигунів, що експлуатуються на військових кораблях РФ.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили у фігурантів підготовлене для нелегального експорту технологічне обладнання, а також документальні матеріали із доказами протиправної діяльності.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

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