Журналістам Bihus.Info заарештували рахунки за позовом Семочко

Журналістам програми "Bihus.Info" заарештували рахунки за позовом експершого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

На основі листа суду приватний виконавець, не чекаючи апеляції, заарештував рахунки 24 каналу, ведучого програми Дениса Бігуса і журналістки Лесі Іванової, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".

Зазначається, що суддя Голосіївського районного суду Києва Юрій Мазур оголосив рішення 10 вересня, проте повний текст рішення тривалий час не давав і не публікував. Авторка сюжету Леся Іванова отримала повний текст від суду тільки 16 жовтня, після чого в відведені законом терміни (30 днів) була подана апеляція.

"Однак виявилося, що на той момент суддя Мазур вже видав виконавчий лист на примусове виконання рішення суду – спростувати і виплатити Семочку судові витрати. Тобто, суддя вирішив не чекати не те що апеляції, а навіть ознайомлення відповідача з рішенням суду, чим грубо порушив права відповідачів. На основі листа суду приватний виконавець, також не чекаючи апеляції, арештував рахунки 24 каналу, ведучому програми Денису Бігусу та журналістці Лесі Івановій", - зазначає видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семочко відрікся від рідних, і суд зобов'язав Bihus.Info спростувати інформацію про російські паспорти його родичів

Раніше суддя задовольнив позов експершого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка до журналістів "Bihus.Info" і зобов'язав їх спростувати інформацію про російське громадянство і численне майно родичів ексрозвідника. Суд не прийняв як докази російське громадянство сім'ї Семочка, бо той відмовився від них як родичів.