МОЗ очікує від регіонів більше оперативних закупівель для забезпечення лікарень киснем, - заступниця міністра охорони здоров'я Шаталова
Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У регіонах ми досі спостерігаємо потребу ліжок у кисні. Йдеться як про окремі кисневі станції, так і про кисневі концентратори, балони з киснем. Ще 9 жовтня за поданням міністра охорони здоров'я Максима Степанова Кабмін виділив на ці потреби 570 млн грн. Через кілька днів всі кошти були в областях на рахунках місцевих органів влади, але на сьогодні використано приблизно 5% цих коштів. Практично всі кошти досі на рахунках, хоча минув уже місяць", - сказала Шаталова.
У МОЗ закликали місцеві органи влади і органи місцевого самоврядування "приділити максимальну увагу цьому питанню використання коштів і забезпеченості лікарень".
"Зволікати ми просто не можемо. Будемо працювати над тим, щоб усі ці питання були на максимально жорсткому контролі, щоб потреби регіонів у кисні були задоволені в повному обсязі", - сказала вона.
Шаталова нагадала, що на засіданні Кабміну в четвер на централізоване забезпечення лікарень киснем і підведення кисню до ліжок додатково виділено 895 млн грн.
"Усі необхідні рішення вже були ухвалені. Ми зробимо все можливе, щоб і 895 млн грн оперативно надійшли в регіони", - сказала вона