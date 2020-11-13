Зеленський у "Феофанії" перебуває на тих самих умовах, що й інші пацієнти, - головлікар Семенів

Президент України Володимир Зеленський, у якого 9 листопада виявили коронавірус, перебуває в лікарні "Феофанія" на тих самих умовах, що й інші пацієнти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив головний лікар "Феофанії" Ігор Семенів.

"Сума утримування президента така сама, як і кожного пацієнта, який потрапляє в лікарню з коронавірусною інфекцією. Це в середньому 7,8 тис. грн на день. Сума може змінюватися, адже залежить від препаратів і процедур, які роблять пацієнту. Так, не щодня роблять КТ і тест, препарати можуть змінювати залежно від симптоматики. Для президента немає окремого бюджету. Він перебуває в лікарні рівно на тих самих умовах, як і інші", - зазначив головлікар.

Семенів нагадав, що "Феофанія" з початку вересня почала приймати пацієнтів з коронавірусною інфекцією і прийняла вже 120 осіб. "І бюджет для кожного - однаковий. І це далеко не 2,7 млн ​​грн, узятих з нізвідки. Такі витрати на пацієнта взагалі важко уявити", - вказав він.

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Головлікар "Феофанії" також повідомив, що президент Зеленський почувається добре. "Поки немає ніяких ознак, що перебіг хвороби може ускладнитися. Навпаки, є симптоми, які дозволяють сподіватися на швидке одужання", - зазначив лікар.

Як повідомлялося, 9 листопада президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомили, що захворіли на Covid-19. Пізніше радник Єрмака Михайло Подоляк розповів, що Зеленський і Єрмак проходять лікування від Covid-19 в лікарні "Феофанія".