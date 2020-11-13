Частину пленарного тижня Ради можуть перенести через хворих на коронавірус Разумкова і Стефанчука, - нардеп "Голосу" Железняк
Про це повідомив у Telegram нардеп "Голосу" Ярослав Железняк за підсумками онлайн-наради голів фракцій, передає Цензор.НЕТ.
"Порядок денний очевидний: план роботи на найближчий тиждень. Точніше, коригування плану, з огляду на ситуацію, коли в строю тільки віцеспікер. Є ймовірність, що через ситуацію з хворими частину тижня перенесуть, залишивши точно вівторок (17/11). Але остаточного рішення немає і до понеділка не буде. Поки всі налаштовані працювати", - зазначив Железняк.
За його словами, у вівторок планують розглянути:
- "Закон Разумкова" про повернення е-декларування і, можливо, інші закони, пов'язані з КС;
- постанову про належну підготовку до карантинних заходів (№4320);
- знову відтермінування РРО.
Железняк зазначив, що "також розглядаємо варіант прийняти постанови про скасування "карантину вихідного дня". За його словами, більше ясності буде в понеділок.