Запропонований нардепами законопроєкт про реформу СБУ послаблює безпеку країни, - Баканов

Повноваження Служби безпеки України з боротьби з організованою злочинністю і в сфері економіки повинні залишатися, якщо це пов'язано з національною безпекою країни.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив глава СБУ Іван Баканов, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Баканова, проєкт закону про реформування СБУ, який був розроблений депутатами, не сприяє посиленню національної безпеки, його текст дуже різниться з першим варіантом, поданим президентом.

Також, глава СБУ зазначив, що фінальну редакцію тексту ніхто з членів комітету не обговорював з СБ України.

"В цілому така "реформа" безпеки не має нічого спільного зі стандартами провідних спецслужб НАТО і ЄС, до яких ми всі прагнемо. Це швидше нагадує спробу послабити державу і президента", - сказав глава СБУ.

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Баканов переконаний, що питання реформи спецслужби "став занадто політизованим": "Не здивуюся, якщо на цей процес намагаються впливати і ворожі спецслужби. Підірвати довіру до всього сектору безпеки і оборони ще на етапі реформи, а заодно і боєздатність військових - теж спецоперація. Учасникам дискусії необхідно це розуміти і вміти вчасно зупинитися. Зокрема, і в публічному обговоренні деяких норм".

Відповідаючи на запитання про те, з якими нормами нової редакції проєкту закону він не згоден, глава СБУ сказав: "З тими, які не мають нічого спільного з реформою СБУ. Більшість з них знищують Службу і в умовах російської агресії послаблюють всю систему безпеки нашої країни".

Уточнюючи, які аспекти можуть завдати шкоди державній безпеці, Баканов, зокрема, зазначив, що якщо СБУ позбавлять функції досудового розслідування і передадуть ці повноваження іншому органу, то це спричинить не тільки дублювання компетенції, а й неможливість належного розслідування, оскільки підслідні СБУ справи мають свою специфіку.

Також, за словами Баканова, спочатку законопроєкт передбачав концентрацію зусиль СБУ на розслідуванні загрозливих держбезпеки злочинів, були продумані важелі недопущення СБУ до розслідувань виключно економічних і корупційних злочинів. При цьому глава спецслужби підкреслив, що СБУ і зараз не має повноважень розслідування економічних і корупційних злочинів, а негативний резонанс у суспільстві, перш за все, викликаний виконанням СБУ окремих доручень від інших правоохоронних органів.

Разом з тим, за словами Баканова, в новому проєкті закону СБУ повністю усунена від сполученого з економікою функціоналу. "Законодавці пішли механічним шляхом - вилучили із завдань, функцій і повноважень всі положення, які стосуються економіки. Ніхто навіть не згадав ні об'єктів критичної інфраструктури, ні способів встановлення транснаціональними корпораціями контролю над стратегічними підприємствами і ліквідними секторами економіки", - пояснив глава СБУ.