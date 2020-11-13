За добу в МВС виявили 360 нових випадків COVID-19, від ускладнень помер один співробітник. ІНФОГРАФІКА
3720
Станом на ранок 13 листопада зафіксовано 360 нових випадків COVID-19 серед співробітників МВС, один помер від ускладнень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.
Найбільшу кількість хворих зареєстровано у Дніпропетровській (27), Донецькій областях (24) та м.Києві (56).
Від початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 17 274 співробітники МВС, одужали – 16 228, померли - 47.
"Бережіть себе та своїх рідних. Не займайтеся самолікуванням і одразу звертайтеся до сімейного лікаря, якщо відчули симптоми захворювання", - йдеться в повідомленні.