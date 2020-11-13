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Черкаси відмовилися запроваджувати карантин вихідного дня

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Черкаси відмовилися запроваджувати карантин вихідного дня
Міська влада Черкас провела засідання комісії ТЕБ та НС. Ухвалено рішення не запроваджувати карантин вихідного дня в місті.

Про це повідомляє місцеве видання 18000, передає Цензор.НЕТ.

На засіданні також були присутні підприємці, які просили не запроваджувати в місті карантин вихідного дня. Вони просили дозволити працювати маленьким магазинам, закладам харчування, а також ТРЦ, площа яких, за їхніми словами, може забезпечити дотримання дистанції.

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Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко  не бачить потреби запроваджувати такий карантин: "Так, є проблеми, але їх потрібно вирішувати не таким способом. На сьогоднішній день ми протестували близько 60 тисяч жителів Черкас. Є проблеми з тестами, є проблеми з ліжкомісцями, але ми маємо це вирішувати не за рахунок підприємців. Я пропоную не підтримувати карантин вихідного дня".

Також директор департаменту охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР Всеволод Кульчиковський вважає такий карантин неефективним: "Із протиепідемічної точки зору це рішення некоректне. Воно не призведе до покращення ситуації. Є градація місць, де найчастіше виникають зараження, от в ній одне з перших місць займають кабінети лікарів. Зараз у них найбільш часто відбуваються зараження".

У підсумку, на засіданні комісії ТЕБ та НС проголосували за невпровадження карантину вихідного дня на території міста Черкаси.

У зв’язку з цим у Черкасах дозволяється:

  • вільне пересування по місту;
  • приймати відвідувачів у закладах громадського харчування, включно й на вихідних;
  • робота ТРЦ;
  • приймання відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах;
  • приймання відвідувачів в інших закладах розважальних закладах;
  • приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які проводять діяльність у сфері торговельного й побутового обслуговування населення;
  • діяльність закладів культури;
  • робота ринків.

Нагадаємо, в суботу з 00:00 в Україні набуде чинності карантин вихідного дня.

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Топ коментарі

  • maravillo
    чекаємо грозних відосіків від гаранта з погрозами розпустити Черкаси))
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Добро пожаловать в Феофанию.
  • время
    Краще кабмін загнати на самоізоляцію в підвал.Нехай там сидять, доки не здохнуть.
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