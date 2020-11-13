"Укрпошта" працюватиме під час карантину вихідного дня
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Кабінет Міністрів України дозволив роботу операторів поштового зв'язку на час карантину вихідного дня до 30 листопада.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрпошти".
"Поштові офіси продовжують працювати стандартно без змін в роботі. Зокрема, на час "високого" сезону в період новорічних і різдвяних свят 250 найбільш завантажених відділень "Укрпошти" по всій Україні будуть працювати без вихідних, інші відділення - за раніше встановленим графіком", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня. Він діятиме як мінімум до 30 листопада.