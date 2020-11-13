Новини • Коронавірус і карантин

Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк

3 41097
Повідомлення про "захмарні тарифи" на лікування Зеленського у "Феофанії" не відповідають дійсності, - радник глави ОП Подоляк
Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк підкреслює, що поширювана інформація про нібито "захмарні тарифи" на лікування президента України Володимира Зеленського від COVID-19 в лікарні "Феофанія" не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Єдина відмінність перебування Володимира Зеленського в "Феофанії" від будь-якого іншого пацієнта - це наявність у нього комунікаційного обладнання та ліній спецзв'язку для роботи онлайн. Будь-які повідомлення про "захмарні тарифи" в "Феофанії" абсолютно не відповідають дійсності. Більше того, скажу, що в столиці далеко не "Феофанія" тримає першість за вартістю одного дня лікування коронавірусного пацієнта", - зазначив Подоляк.

Радник глави ОП заявив, що вартість одного дня перебування президента Зеленського в клініці "Феофанія", включаючи лікарське спостереження, діагностичні процедури, використання клінічних препаратів, становить суму, еквівалентну 7,8 тис. грн, і це стандартний "лікувальний пакет", який отримує будь-який пацієнт клініки.

Читайте також: Зеленський у "Феофанії" перебуває на тих самих умовах, що й інші пацієнти, - головлікар Семенів

"На сьогодні у "Феофанію" госпіталізовано близько 120 осіб з коронавірусною інфекцією. І для кожного з них вартість одного дня лікування становить приблизно таку ж суму. Невелика підсумкова різниця визначається інтенсивністю застосування лікувальних препаратів і несуттєвими змінами в карті медпрепаратів", - підсумував Подоляк.

Як повідомлялося, 9 листопада президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомили, що захворіли на Covid-19. Пізніше радник Єрмака Михайло Подоляк розповів, що Зеленський і Єрмак проходять лікування від Covid-19 в лікарні "Феофанія".

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Для кого то чай за 500 гр. в "Велюре" мелочь, а для кого то 1000 гр. заоблачные деньги. Тем более это чмо лечится не за свои, как пятый президент, а за мои, из бюджета, в который я плачу налоги. К слову Я ПЛАЧУ, а он НЕ ПЛАТИЛ и НЕ ПЛАТИТ.
  • vigo
    Ровно пять месяцев назад г-н Зеленский выразил желание "заболеть" коронавирусом.
    "Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально. Чтобы люди понимали - это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу"..
    https://youtu.be/z2mixZ6E1JQ
    Видимо сейчас он решил, что время пришло.
    Причина проста - сместить информационное внимание с десятка острейших и неприятных ему тем, да еще и на фоне нового "шпионского скандала", на свою болезнь, отвлечь внимание, вызвать жалость и сострадание к себе.
    Во всем этом представлении Зеленского подвело незнание деталей.
    Г-н Зеленский профан в вопросах управления. В этом нет ничего страшного, пока он не начинает играть в то, во что он играть не умеет. И даже это не страшно, ему и не нужно знать тонкости управления, на то есть службы.
    Беда в том, что он профан настолько, что даже не знает что они есть.
    Есть четкие инструкции по действиям служб в случае заболевания или недееспособности президента.
    И первая из них - размещение на сайте главы государства официального заявления о болезни главы государства.
    Пока его нет все мендели на телеграммах и фейсбуках вкупе с "зеленскими" на твиттерах и телеграммах - это недостойная государства клоунада.
    Зеленский жив и здоров
    Он просто играет очередное шутовское представление на подмостках власти ...
  • Andriy Kalnyshevsky
    Та фейк єто все. Зеленский не может лечится в ВИП-палате в Феофании, потому что еще в марте он сказал что никаих ВИП-палат уже не будет.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини