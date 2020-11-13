У Краматорську не запроваджуватимуть "карантин вихідного дня", - мер Панков. ДОКУМЕНТ

У Донецькій області міська комісія Краматорська з ліквідації надзвичайної ситуації не ухвалюватиме рішення про запровадження карантину "вихідного дня".

Про це повідомив міський голова Андрій Панков у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"На нашу думку, обмеження, що запроваджуються постановою КМУ №1100 від 11 листопада по всій Україні, не враховують суттєвої різниці між містами і мають бути переглянуті. Такі рішення мають ухвалюватися виключно на місцях", - написав Панков.

За його словами, в закладах громадського харчування, кафе, ресторанах не спостерігається скупчень навіть у вечірні години пік – люди за пів року карантину прониклись загальною атмосферою карантину. Крім того, на думку мера, власники та адміністратори таких закладів у Краматорську відповідально підійшли до організації внутрішнього простору з дотриманням усіх заходів безпеки.

"Представники місцевої бізнес-спільноти не раз казали - зараз питання не в прибутках. Головне - не допустити зупинки роботи підприємств, зберегти робочі місця", - підкреслив Панков.

"Відповідний лист із проханням врахувати нашу думку сьогодні надіслав до Кабінету Міністрів України", - додав він.

У листі, який Панков оприлюднив, уточнюється, що в Краматорську проживає понад 48 тис. переселенців з окупованих територій, велика частина яких працює у сфері торгівлі, побутового обслуговування населення, громадського харчування та сільського господарства.

"Запровадження обмежень, передбачених постановою Кабінету Міністрів України № 1100 від 11 листопада 2020 року, у вихідні дні поставить за межу бідності майже 50 тис. громадян і спричинить соціальні заворушення. У регіоні, який межує з окупованими територіями, це неприпустимо. З огляду на вищевикладене, Краматорська міська рада пропонує покласти питання обмежень щодо карантину вихідного дня на міські або обласні комісії з питань ТЕБ ​​та НС, а контроль дотримання обмежень - на правоохоронні органи", - зазначається в тексті листа.

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