Пленарне засідання Ради буде в будь-якому разі. Зараз планується, що наступного тижня головуватиме Кондратюк, - "слуга народу" Кравчук

Навіть, щоб змінити план роботи Верховної Ради, необхідно провести засідання й ухвалити відповідні зміни до календарного плану.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо будуть будь-які зміни щодо плану роботи Верховної Ради - вони все одно мають голосуватися у залі, тому навіть якщо треба буде прийняти рішення щодо скорочення роботи або зміни у календарному плані, то Верховна Рада все одно має для цього зібратися і проголосувати, тому в будь-якому випадку пленарне засідання буде", - зазначила парламентарка.

За її словами, на погоджувальній раді також додатково повідомлять, яка ситуація по фракціях.

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"За правилами, враховуючи, що Стефанчук теж отримав позитивний результат, то є пані Кондратюк. І зараз такий є план, щоб вона головувала на пленарному тижні... Тим часом у нас 18 хворих, а також люди на самоізоляції. Якщо все буде в силі, то звичайно наша фракція візьме участь у засіданнях", - додала нардепка.

Нагадаємо, раніше заступниця голови фракції "Слуга народу" Галина Янченко заявила, що наступний пленарний тиждень ВР може зірватися через CОVID-19 у керівництва парламенту і кількох у народних депутатів.

Як повідомлялось, голова Верховної Ради Дмитро Разумков заразився коронавірусом і пішов на самоізоляцію. Пізніше стало відомо, що у першого заступника голови Ради Руслана Стефанчука теж підтвердили коронавірус.