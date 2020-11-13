Якщо Захід не конкуруватиме в Чорному морі, це означає, що Росія може тут робити все, що завгодно, - екскомандувач сил США у Європі

Україна є наріжним каменем для безпеки на Чорному морі, і Захід має конкурувати тут з Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на Львівському безпековому форумі - 2020 сказав генерал-лейтенант збройних сил США у відставці, екскомандувач сил США у Європі Бен Ходжес.

"Чорноморський регіон - це своєрідне поле для конкуренції між Сходом і Заходом, і я вірю, що конкуренція великих держав може запобігти великим конфліктам, якщо ми конкуруватимемо в дипломатичному, інформаційному, економічному, а також військовому просторах. Ми говоримо, що регіон важливий для нас, і ми збираємося розміщувати тут ресурси. Ми будемо заохочувати приватні інвестиції в цей регіон. Ми притягнемо вас до відповідальності в міжнародних судах - це все частина змагань. Якщо ми цього не будемо робити, то ми прямим текстом скажемо Росії: ви можете робити тут усе що завгодно, адже ми програли і ми більше не можемо впливати на ситуацію. Саме тому Росія була готова застосувати силу проти кораблів ВМС України в листопаді 2018 року. Вони були впевнені, що ми насправді не збираємося на це реагувати, і вони мали рацію. Вони були майже впевнені, що ми не збираємося ніяк реагувати, коли вони захопили 20% Грузії, і вони мали рацію. Отже, якщо ми розглядаємо Чорноморський регіон як поле для конкуренції, то ми мусимо конкурувати там. Я можу використати ще одну метафору - Україна є наріжним каменем, який, ви знаєте з архітектури, є ключовим каменем і несе всю тяжкість арки, наприклад, у вікні або в будівлі. І це Україна. Україна є наріжним каменем", - зазначив він.

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Ходжес наголосив, що Росія використовує Крим не тільки як військову базу для впливу в Чорному морі, але і як двері в Середземномор'я та Близький Схід.

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