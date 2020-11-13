Двоє людей загинули, ще четверо, зокрема двоє дітей, постраждали внаслідок ДТП на Хмельниччині, - поліція. ФОТО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Хмельницької області
Аварія сталася вчора, 12 листопада, приблизно о 18:57 на автодорозі "Житомир - Чернівці" поблизу с. Скаржинці Ярмолинецького району.
На трасі зіткнулися два автомобілі "Шкода Октавія" під керуванням хмельничан 32 та 42 років.
"У результаті ДТП 42-річний водій одного з автомобілів та 32-річний пасажир з іншого загинули на місці події.
Ще один водій та 36-річна жінка і двоє 6-річних дітей з іншої автівки із травмами різного ступеня важкості госпіталізовані до Хмельницької обласної клінічної лікарні", - йдеться в повідомленні.
За цим фактом слідчі слідчого управління ГУНП у Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.