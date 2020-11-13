Двоє людей загинули, ще четверо, зокрема двоє дітей, постраждали внаслідок ДТП на Хмельниччині, - поліція. ФОТО

У Хмельницькій області поліцейські встановлюють обставини ДТП, в якій загинуло двоє людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Хмельницької області

Аварія сталася вчора, 12 листопада, приблизно о 18:57 на автодорозі "Житомир - Чернівці" поблизу с. Скаржинці Ярмолинецького району.

На трасі зіткнулися два автомобілі "Шкода Октавія" під керуванням хмельничан 32 та 42 років.

"У результаті ДТП 42-річний водій одного з автомобілів та 32-річний пасажир з іншого загинули на місці події.

Ще один водій та 36-річна жінка і двоє 6-річних дітей з іншої автівки із травмами різного ступеня важкості госпіталізовані до Хмельницької обласної клінічної лікарні", - йдеться в повідомленні.

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За цим фактом слідчі слідчого управління ГУНП у Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.