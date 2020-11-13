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Двоє людей загинули, ще четверо, зокрема двоє дітей, постраждали внаслідок ДТП на Хмельниччині, - поліція. ФОТО

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У Хмельницькій області поліцейські встановлюють обставини ДТП, в якій загинуло двоє людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Хмельницької області

Аварія сталася вчора, 12 листопада, приблизно о 18:57 на автодорозі "Житомир - Чернівці" поблизу с. Скаржинці Ярмолинецького району.

На трасі зіткнулися два автомобілі "Шкода Октавія" під керуванням хмельничан 32 та 42 років.

Двоє людей загинули, ще четверо, зокрема двоє дітей, постраждали внаслідок ДТП на Хмельниччині, - поліція 01

"У результаті ДТП 42-річний водій одного з автомобілів та 32-річний пасажир з іншого загинули на місці події.

Ще один водій та 36-річна жінка і двоє 6-річних дітей з іншої автівки із травмами різного ступеня важкості госпіталізовані до Хмельницької обласної клінічної лікарні", - йдеться в повідомленні.

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За цим фактом слідчі слідчого управління ГУНП у Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.

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