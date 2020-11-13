Парламентський комітет оголосив новий конкурс на посаду судді КС
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Комітет з питань правової політики 13 листопада підтримав оголошення нового конкурсу на вакантну посаду судді Конституційного Суду України.
За це рішення проголосували 18 членів комітету, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
Після цього рішення на сайті Верховної Ради оприлюднять інформацію про початок конкурсу. Кандидатів на посаду судді будуть вносити депутатські фракції та групи.
Як повідомлялося 6 листопада, Верховна Рада не змогла призначити суддів на вакантні посади в Конституційному Суді.