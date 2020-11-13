Держкосмос підписав угоду з NASA про співпрацю в дослідженні Місяця, Марса, комет і астероїдів
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу агентства.
Таким чином, Україна стала дев'ятою країною, яка підписала Домовленості в рамках "Артеміди".
"Це важливо для України, бо ми зможемо реалізувати свої власні проекти у партнерстві з провідними космічними агенціями світу. Це логічний крок в продовження того, що ми же вступили до Moon Village Association. Українські проекти вперше стали частиною глобального сценарію освоєння Місяця від ISECG, і логічно, що ми далі хочемо реалізовувати наш потенціал в рамках програми "Артеміда"", - підкреслив глава Держкосмосу Усов.
Також підписання Домовленостей сприятиме обговоренню питання укладення Рамкової угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво в дослідженні та використанні космічного простору в мирних цілях (Рамкова угода від 31 березня 2008 року втратила чинності 22 січня 2019 р.), розширенню співпраці України і США в інших напрямках космічної діяльності та відновлення діалогу держав у рамках українсько-американської робочої групи з питань досліджень і використання космічного простору в мирних цілях, яка була створена 2016 року.
Україна має всі науково-технічні можливості та досвід, які дозволяють їй стати одним із вагомих партнерів NASA під час реалізації програми "Артеміда".