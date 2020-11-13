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Місцеві органи влади не можуть ігнорувати карантин вихідного дня, - Немчінов

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Місцеві органи влади не можуть ігнорувати карантин вихідного дня, - Немчінов
Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов заявив, що місцеві органи влади не можуть ігнорувати запровадження карантину вихідного дня в їхніх регіонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Я не розумію, як міські голови можуть це ігнорувати, оскільки діяльність місцевих органів влади на вихідні дні не обмежується ... Ця постанова не має ніякого стосунку до діяльності виконавчих органів місцевих рад. Яким іншим способом вони можуть впливати на сфери, на які вони не впливають, я не знаю", - пояснив міністр.

Немчінов зазначив, що вся Україна зараз перебуває в помаранчевій зоні епідемічної небезпеки.

Також читайте: У Краматорську не запроваджуватимуть "карантин вихідного дня", - мер Панков. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, раніше уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня. Він діятиме як мінімум до 30 листопада.

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Топ коментарі

  • Гыг с Вами
    Местные органы власти не могут игнорировать карантин выходного дня, - Немчинов - Цензор.НЕТ 4260
  • Senator S 01a656ec
    11 000 заболевших в сутки,это не ЧП украинского масштаба,а режим ЧС кто по Конститукции вводит?Ведмедчук или Рабинович?
  • 18c49ed2
    Местные органы власти не могут игнорировать карантин выходного дня, - Немчинов - Цензор.НЕТ 2062
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