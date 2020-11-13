Місцеві органи влади не можуть ігнорувати карантин вихідного дня, - Немчінов

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов заявив, що місцеві органи влади не можуть ігнорувати запровадження карантину вихідного дня в їхніх регіонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Я не розумію, як міські голови можуть це ігнорувати, оскільки діяльність місцевих органів влади на вихідні дні не обмежується ... Ця постанова не має ніякого стосунку до діяльності виконавчих органів місцевих рад. Яким іншим способом вони можуть впливати на сфери, на які вони не впливають, я не знаю", - пояснив міністр.

Немчінов зазначив, що вся Україна зараз перебуває в помаранчевій зоні епідемічної небезпеки.

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Нагадаємо, раніше уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня. Він діятиме як мінімум до 30 листопада.