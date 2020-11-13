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Окупанти на Донбасі проводять вербування в російські "миротворчі" підрозділи для виконання завдань у Карабасі, - розвідка

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Окупанти на Донбасі проводять вербування в російські "миротворчі" підрозділи для виконання завдань у Карабасі, - розвідка
Російсько-окупаційні адміністрації за розпорядженням російських кураторів продовжують заходи щодо прискорення процесу примусової паспортизації населення на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"Наявність російського паспорта є обов’язковою умовою проходження військової служби у з’єднаннях і частинах першого та другого армійських корпусів російсько-окупаційних військ. Процес оформлення військовослужбовцями паспортів громадян РФ тримається російським командуванням на особливому контролі.

Крім того, на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях здійснюється вербування осіб з російським громадянством з метою комплектування так званих "миротворчих" підрозділів для виконання завдань у Нагірному Карабасі", - сказано в повідомленні.

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Також, як зазначають в українській розвідці, окупантами розглядається питання запровадження обмежень громадянських прав для осіб, які мають паспорт громадянина України, з наданням статусу "іноземного громадянина": "Зокрема, передбачається позбавити їх "виборчого права", можливості укладати цивільно-правові угоди, що вимагають нотаріального засвідчення".

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Топ коментарі

  • Vladimir T fd7dc273
    Ферма по выращиванию боевых обезьян.
  • 5 копійок
    Домбасяни отримали паспорти з куркою і тепер повинні виконувати шо їм скаже *****.
  • Ben23
    Зато в Украине нет никаких ограничений для граждан с росссийскими паспортами. Кстати, как будут называться такие граждане Украины, которые принимают участие в российских миротворческих миссиях? Они не становятся автоматически уголовниками? Хм, думаю, что нет, потому что в Украине полный бардак с вопросами гражданства, подданства, резидентства и т.п.
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