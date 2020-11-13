Разумков: "Почуваюся майже нормально, виконую роботу дистанційно"

Хворий на СОVID-19 спікер парламенту Дмитро Разумков каже, що продовжує виконувати свою роботу дистанційно.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Разумков подякував за підтримку і побажання якнайшвидшого одужання.

"Сотні теплих слів дійсно допомагають почуватися краще ... Я продовжую працювати, незважаючи на коронавірусну хворобу. Зараз сиджу вдома на самоізоляції. Почуваюся майже нормально, виконую роботу дистанційно. Сподіваюся, вірус пройде швидко і без ускладнень. Ситуація з поширенням СОVID- 19 складна, але впевнений, що колеги разом з Оленою Кондратюк зроблять все, щоб Парламент і надалі ефективно виконував свої функції", - написав Разумков.

Нагадаємо, спікер парламенту Дмитро Разумков, і перший віцеспікер Руслан Стефанчук заразилися коронавірусом.

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