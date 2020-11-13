Законопроєкт про територіальну оборону має бути ухвалений до кінця року, - секретар РНБО Данілов
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Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що до кінця року має бути ухвалений законопроєкт, розроблений на виконання рішення Ради від 7 травня 2019 року "Про заходи щодо зміцнення обороноздатності держави".
Про це Данілов заявив на нараді з питання завершення розробки законопроєкту про територіальну оборону, передає Цензор.НЕТ.
"Необхідно створити потужну систему територіальної оборони. Вона повинна бути державницькою, відповідати сучасному стану речей в Україні та світі і стандартам НАТО", - підкреслив Данілов.
У нараді взяли участь перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль, заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк, командувач Сил спеціальних операцій Збройних сил України Григорій Галаган, а також представники суб'єктів сектору безпеки і оборони, залучені до підготовки відповідних законодавчих змін.