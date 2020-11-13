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До 2027 року штат СБУ скоротять до 20 тис. особового складу, - Баканов

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До 2027 року штат СБУ скоротять до 20 тис. особового складу, - Баканов
У Службі безпеки України планують скоротити штат, проте опрацьовують варіант "плавного скорочення".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив глава СБУ Іван Баканов.

За словами глави СБУ, на початку роботи над проєктом закону вийшли на оптимальну чисельність співробітників Служби.

"Обґрунтованим є поступове скорочення до 2027 року, щоб у результаті вийти на 20 тис. особового складу (проти нинішніх 27 тис. у звичайний та 31 тис. в особливий період). Ця цифра ґрунтувалася на аналітиці, розрахунках, рекомендаціях МДГ (Міжнародна дорадча група . - Ред.) і сучасних безпекових реаліях. Звісно, можна дискутувати і про 15 тис. штату, наводячи невдалі приклади чисельності спецслужб європейських країн, які неможливо порівняти з Україною ні за розмірами території, ні за кількістю населення, ні за небезпекою загроз, з якими вони стикаються…", - наголосив Баканов.

"І ще одне питання, яке вперто ігнорують "критики": у Службі працюють живі люди, яких не можна просто викинути на вулицю. Де взяти кошти в держбюджеті на виплату компенсацій при майже одночасному звільненні половини штату? Тому варіант плавного скорочення, який пропонувала Служба, більш оптимальний. Він дає змогу вийти на пенсію тим військовослужбовцям, які мають достатній стаж, і оновити нашу структуру. А держава не втратить свої ресурси", - додав глава СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запропонований нардепами законопроєкт про реформу СБУ послаблює безпеку країни, - Баканов

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    До 2027 года все забудут,кто такой баканов,не говоря уже о его бреднях.
  • 133133
    Согласен, по 5 человек на город - это дохрена,

    тем более, что шпионов и диверсантов к нам вообще никто не засылает, кругом друзья ...
  • Ярослав Волохов
    Даю гарантию, первыми уволят тех немногих, что честно делают свою работу и не замешаны в коррупции. А крышеватели борделей и наркопритонов, взяточники, блатные и всякие безмозглые бюрократы гарантированно сохранят свои насиженные места.
    Именно такова кадровая политика во всех без исключения госконторах. Государство разлагаеться с каждым годом все больше и больше, и только потоки бабла от налогоплательщиков еще как-то позволяют этому зомби изображать подобие жизни.
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